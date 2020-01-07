أنغام تتألق بالأحمر في مهرجان «العود» بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا، ضمن فعاليات مهرجان العود، بموسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

أنغام، تألقت خلال الحفل بفستان أحمر طويل، واختارت تسريحة شعر كيرلي، وماكياج ترابي، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، كما قدمت بعض أعمالها الخليجية وسط تفاعل كبير من الحضور معها.

وعبرت أنغام، عن سعادتها بالحفل قائلة: “سعيدة إن أول حفلاتي بالعام الجديد كانت مع جمهوري الغالي في الرياض ‏مهرجان العود موسم الرياض”.

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وشارك أنغام، في الحفل الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وتعيش أنغام، حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الحالية خاصة في السعودية فأحيت يوم السبت الماضي حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، وتالقت خلال الحفل بالقفطان المغربي، وقدمت باقة من أهم أغانيها الخليجية، وشاركها في الحفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنانة اللبنانية ميريام فارس.

الفنانة المصرية شاركت في حفل أخر بليلة “ياسر بن علي”، وكذلك حفل ليلة الشاعر تركي، والتي حملت اسم “بعض من ذكرياتي”، وكل هذه الحفلات ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

وكانت أنغام، قد خضعت مؤخرًا لتركيب دعانات وذلك لتخفيف آلام المرارة التي شعرت بها مؤخرًا وذلك حتى تستطيع الانتهاء من حفلاتها الفنية وبعدها تخضع لجراحة لاستئصال المرارة، ويرافقها زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في كل حفلاتها الفنية.