إليسا لأصالة بعد الإنفصال: خليكي قوية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن تضامنها مع صديقتها الفنانة السورية أصالة، بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

إليسا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية! خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك.. كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية”.

وكانت أصالة، قد أعلنت انفصالها رسميًا عن طارق العريان، وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )”.

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وأضافت: “أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

في الوقت نفسه علق المخرج طارق العريان قائلًا: “لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا ، إلى الأبد والدة أولادي”.

يذكر أن الفنانة أصالة سبق لها الزواج من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، والذي انجبت منه ابنتها شام وخالد، وارتبطت بعده بالمخرج طارق العريان، والذي انجبت منه توأمها آدم وعلي.

كما سبق للمخرج طارق العريان الزواج من الإعلامية إنجي علي، والتي انفصل عنها قبل أصالة، وسبقها بزواجه من هالة العطال وله منها ولد يدعى عمر.