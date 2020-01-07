إخلاء سبيل زوج نانسي عجرم.. وأسرة القتيل تفجر مفاجأة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، إخلاء السلطات القضائية سبيل الطبيب فادي الهاشم، زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، في قضية إطلاقه النار على لص مسلح اقتحم فيلته فجر الأحد.

ونقلت وسائل الإعلام عن غادة عون، المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، صدور قرار بمنع الهاشم من السفر خارج لبنان؛ لحين استكمال التحقيقات في القضية.

وأمرت عون، الأحد، بإلقاء القبض على فادي الهاشم على خلفية إطلاقه النار على لص حاول سرقة فيلته فجرا، ما أسفر عن مقتل الأخير، للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الساعات الماضية كشفت الكثير من الخفايا في القضية، إذ خرجت أسرة القتيل عن صمتها. وقال خال الشاب إنه كان يعمل لدى عائلة نانسي عجرم، وإن المسدس الذي كان يحمله وقت دخول الفيلا لعبة، وإنه ذهب للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة.

بينما أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن الفيديو الذي تم تسليمه للقضاء مجتزأ ولا يقدم الحقيقة كاملة.

كان السوري محمد حسن الموسى، مواليد عام 1989، دخل ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان"، فجر الأحد، بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار بين الاثنين؛ ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.

فادي الهاشم من مواليد عام 1969 يعمل طبيب أسنان، أحبته نانسي رغم الفارق العمري الذي يصل إلى 14 عاما وتزوجته عام 2008 مدنيا في قبرص، لأنهما لا ينتميان إلى الطائفة نفسها، ورزقا بـ3 بنات هن: إيلا وميلا وليا.