وفاة شقيقة الإعلامي بيار رباط عن 40 عاما.. بدت بكامل عافيتها!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجع الإعلامي اللبناني بيار رباط مساء أمس، بوفاة شقيقته الشابة، بيا رباط، عن عمر 40 عاما في دبي.
وقالت مصادر إن الشقيقة توفيت إثر تعرضها لجلطة قلبية حادة، أودت بحياتها.
ونشرت الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور للفقيدة مع شقيقها وعائلتها، والتي ظهر بها بيار أيضا.
من ناحيته، نعى الإعلامي اللبناني نيشان شقيقة بيار من خلال منشور على تويتر كتب فيه: "خبر وفاة شقيقة الزميل بيار رباط في عمر الـ 40 خبر مفجِع. أحر التعازي له ولأسرته. البقاء لله".
كما بدا واضحا من خلال عدة صور للبيار مع شقيقته بيا مدى ترابطهما؛ إذ لم يترك مناسبة إلا وعبر لها عن حبه وفخره بها.
وبحسب حسابها في فيسبوك، تعمل بيا مديرة لإحدى العلامات في شركة "مجموعة الهاشمية للتجارة" في دبي.
وكانت الراحلة نشرت آخر صورها على موقع التواصل الاجتماعي في الـ 19 من نوفمبر المنصرم؛ إذ بدت بكامل عافيتها.
ولشقيقة بيار، طفلان صغيران، تنشر صورهما بين الحين والآخر عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحيته، لم يخرج الإعلامي اللبناني بأي تصريحات صحفية حتى اللحظة، ربما من هول الصدمة.
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