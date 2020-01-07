تيم حسن يجسد شخصية فلسطينية "نضالية".. وترشيح مايا رعيدي للبطولة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد الفنان السوري تيم حسن لتقديم شخصية فلسطينية تعود إلى فترة السبعينيات وستكون من إنتاج شركة "صباح إخوان" لصاحبها صادق الصباح.

وبحسب العديد من المصادر، فإن المسلسل الذي سيحمل اسما مبدئيا هو "الأمير الأحمر" وسيجسد شخصية المناضل الفلسطيني "أبو حسن سلامة" القيادي الأشهر في منظمة التحرير الفلسطينية والذي تم اغتياله على يد إسرائيل بعدما لاحقته لسنوات طويلة وسيكون المسلسل من إخراج السوري سامر البرقاوي.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على تطبيق شاهد وقناة ام بي سي، فيما جاء اسم العمل "الأمير الأحمر" من اللقب الذي سبق وأطلقته رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير على المناضل أبو حسن سلامة.

وكشفت هذه المصادر عن أن المسلسل لن يتخطى الـ 15 حلقة، فيما تعمل مجموعة من الكتاب على الخروج بنص يناسب العمل وأهميته؛ إذ إن حياة المناضل "أبو حسن" كانت مليئة بالأحداث السياسية، إلا أنه وبحسب بعض الأخبار فإن العمل سيركز على حياته الشخصية والعاطفية.

وكان أبو حسن سلامة يتمتع بكاريزما ملفتة وشخصية جذابة، وتزوج مرتين الأولى كانت من الفلسطينية نشروان شريف والتي أنجب منها ولديه حسن وأسامة.

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وتزوج سلامة بعد ذلك من ملكة جمال الكون السابقة اللبنانية جورجينا رزق والتي تميزت بجمالها الفائق ووقعت في حبه وأنجب منها ابنه علي.

وبعد فترة من الجدل والبحث استقرت الصباح إخوان على منح الدور للفنان السوري تيم حسن والذي سبق له وأن قدم عملا باللهجة الفلسطينية وهو التغريبة الفلسطينية الذي جسد فيه دور علي وحقق نجاحا جماهيريا ملفتا.

ولم تستقر الشركة بعد على بطلة العمل أو بقية الطاقم، وبعد انتشار الأخبار حول المسلسل رشح رواد مواقع التواصل الاجتماعي ملكة جمال لبنان 2019 مايا رعيدي لتأدية دور جورجينا رزق؛ نظرا للشبه الكبير بينهما في فترة شباب رزق، وهو الأمر الذي لفت الأنظار خلال مسابقة ملكة الجمال وتحدث الكثيرون عن هذا الشبه.

فهل تخوض مايا رعيدي تجربة التمثيل على غرار عدد من ملكات جمال لبنان السابقات، خاصة وأنه في حال تم ترشيحها للدور فإنها ستقدم عملا تاريخيا مميزا قد يكون بداية نجوميتها؟.