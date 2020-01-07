مروة ناجي تشدو بأغاني "كوكب الشرق" في قصر المانسترلي 23 كانون الثاني

تستعد الفنانة مروة ناجي لإحياء حفل غنائي كبير، مساء يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، بقصر المانسترلي "متحف أم كلثوم"، المركز الدولي للفنون والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.
ويتضمن برنامج الحفل الذي يقوده المايسترو الدكتور علاء ياسين، مجموعة من أروع أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، والتي وضع ألحانها أهم ملحني العصر الذهبي للموسيقى في مصر، مثل: محمد القصبجي، رياض السنباطي، ومحمد عبدالوهاب.
يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يشهد حضور عدد كبير من جمهور مروة ناجي، ومن عشاق الطرب الأصيل وأغاني كوكب الشرق.
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