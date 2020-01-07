تعرف على موعد حفل تامر حسني في الكويت

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا في دولة الكويت، الخميس 9 يناير الجاري.
ونشر تامر بوسترًا دعائيا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"متشوق جدا لجمهور الكويت العظيم".
ومن ناحية آخرى يعرض لتامر حسني حاليا فيلم "الفلوس"، وهو من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وعدد من الفنانين.
وأحيا تامر حسني حفلا غنائيا، 27 ديسمبر الماضي بصحبة المطرب رامي جمال، بمركز المنارة في التجمع الخامس.
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