عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في جدة 9 كانون الثاني

أعلن الفنان عمرو دياب تفاصيل حفله المقبل، الذي يحييه في 9 يناير المقبل.

ونشر الهضبة "بوستر" دعائيًا للحفل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سيعرض الحفل على الهواء مباشرة في جدة، يوم 9 يناير في قاعة ليلتي".

ومن ناحية أخرى، أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيًا، الأحد 22 ديسمبر الجاري، في حفل ختام "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركه عدد من الفنانين الظهور على المسرح في أثناء الحفل، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والفنان أكرم حسني.

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