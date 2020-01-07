أعلن الفنان عمرو دياب تفاصيل حفله المقبل، الذي يحييه في 9 يناير المقبل.
ونشر الهضبة "بوستر" دعائيًا للحفل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سيعرض الحفل على الهواء مباشرة في جدة، يوم 9 يناير في قاعة ليلتي".
ومن ناحية أخرى، أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيًا، الأحد 22 ديسمبر الجاري، في حفل ختام "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركه عدد من الفنانين الظهور على المسرح في أثناء الحفل، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والفنان أكرم حسني.
قد يهمك ايضاً:
عمرو دياب يحيي حفل رأس السنة في خليج «أبوسومة»
تعرف على تفاصيل حفلات رأس السنة في مصر 2020 عمرو دياب يعود بعد غياب سنوات
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في جدة 9 كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.