أصالة تحيي حفلا غنائيا في دبي 17 كانون الثاني

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن موعد ومكان حفل الفنانة السورية أصالة نصري المقبل في دبي.

ونشرت روتانا بوسترًا دعائيا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"لا تفوتوا حفل النجمة أصالة يوم الجمعة 17 يناير على المسرح الرئيسي في القرية العالمية".

ومن المقرر إقامة الحفل على مسرح القرية العالمية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، 17 يناير الجاري.

تحيي الفنانة أصالة الحفل الخيري تحت عنوان "باعشق حياتي" ، 10 يناير المقبل، بأحد فنادق مصر الجديدة، لصالح مرضى سرطان الثدي، بالتعاون مع المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي.

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