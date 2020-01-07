تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة دينا الشربيني وهي ترقص رفقة المطرب عمرو دياب على أغنية "قمرين"، في إحدى الحفلات. ونال الفيديو إعجاب محبي ومتابعي عمرو ودينا. وأحيا الهضبة عمرو دياب حفلا فنيا بالغردقة على هامش الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً من كل محبيه مثل الليلة، يتعلموا، قدام مرايتها، يوم تلات، تحيرك، أحلى وأحلى. Advertisements قد يهمك ايضاً: عمرو دياب يرقص مع دينا الشربيني نسرين أمين تكشف كواليس فيلمها مع دينا الشربيني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يرقص مع دينا الشربيني على "قمرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.