حكيم يطرح "آه بحبه" من ألبوم "الراجل الصح"

طرح المطرب الشعبي حكيم، عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب" أغنيته الجديدة "آه بحبه" من ألبومه الجديد "الرجل الصح" على طريقة الـ"Lyrics clip".

أغنية "آه بحبه" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع باسم منير، مكساچ أحمد جودة، الماستر أمير محروس، منتج فني فايز عزيز.

ويواصل حكيم طرح أغاني ألبوم "الرجل الصح"، الذي يضم 10 أغنيات، وصور منها 3 أغانٍ وهي: "سيبونا في حالنا، وقلبي يا ناس، والموضة السنة دي".

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