شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حلقة جاهزة من مسلسل " فرصة تانية" لـ ياسمين صبري قبل انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلم المؤلفين مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، 15 حلقة كاملة من مسلسل "فرصة تانية" بطولة الفنانة ياسمين صبرى، من انتاج شركة سينرجى، وإخراج مرقس عادل، حيث يعكف الثنائى على كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل لتسليمها للشركة خلال منتصف شهرفبراير المقبل على أقصى تقدير، و تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الانسان

وفى سياق متصل، تبدأ الفنانة ياسمين صبرى تصوير أولى مشاهد مسلسلها "فرصة تانية"، المقررعرضه فى رمضان المقبل، يوم السبت القادم ، من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، حيث تجمع المشاهد الأولى كل من ياسمين صبرى وأحمد مجدى وأخرون، فى ديكور الشركة وهو الديكور الأساسى الأول للمسلسل .

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وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، ومحمود البزاوى، وكريم عبد الخالق،وهبة عبد الغنى، وجارٍالتعاقد مع شخصيتين رئيسيتين، حيث تتفاوض الشركة معهم حالياً، ومن المقرر الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة، كما وضع الشركة جدول محدد للتصوير، لاسيما أن رغبة شركة سينرجى فى الانتهاء من التصوير بحد أقصى أواخر شهر مارس المقبل .

ويجرى مخرج العمل مرقس عادل حالياً بروفات قراءة مع الممثلين جمعت كل من النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى قبل انطلاق التصوير، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات، حيث يرغب مخرج العمل التركيز بشكل كبير في كل التفاصيل حتى يظهر بشكل يليق بالجمهور فى الموسم الرمضانى.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.