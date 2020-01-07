شكرا لقرائتكم خبر عن فركش فلانتينو.. أحدث صورة للزعيم عادل إمام بعد انتهاء تصوير المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الشاب محمد كيلاني انتهاء تصوير مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام الذى ينافس به فى الموسم الرمضانى المقبل، موجها الشكر للمخرج رامي إمام و لكل العاملين بالمسلسل، ونشر مجموعة صور له مع الزعيم وأبطال العمل عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"الحمدلله فركش فلانتينو شكرا استاذ رامي إمام علي الفرصة العظيمة شكرا لكل أساتذتى وزملائي".

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

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مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

كان المخرج رامى إمام كشف عن حقيقة صورة للزعيم عادل إمام انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعى دون التعرف على أى تفاصيل بشأن كواليسها بعدما ظهر فيها الزعيم وابنه مع جده الراحل، حتى قرر المخرج رامى إمام، الكشف عن ذكريات تلك الصورة بإعادة نشرها مرة أخرى عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، ثم سرد بعض التفاصيل التى تنشر لأول مرة بخصوصها حين علق عليها بقوله: "الصورة دى اتبعتتلى من حضراتكم كتير جدًا الفترة اللى فاتت.. والحقيقة رجعتنى حوالى 38 سنة لورا.. دى مش مجرد صورة بالنسبة لى.. دى من أحب الصور لى.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا.. لأن فيها جدى الله يرحمه.. محمد إمام الكبير.. الراجل اللى ما شفتش فى حياتى زى حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه.. والأخيرة دى بالذات الظاهر طلعت جينات فى العيلة".