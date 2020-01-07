شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديد جنسية مقتحم فيلا نانسى عجرم.. كندة علوش غاضبة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة كندة علوش، عن حزنها من ذكر جنسية المتهم للدلالة عنه فى حادث الفنانة نانسى عجرم و تعرضها للسرقة من قبل شاب سورى.

وكتبت كندة علوش، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" لمايكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم وقانونياً مابتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه، أكيد الضررالواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير نتمنى تجاوزها بأسرع وقت بس الفتنة خطرا كبير ياريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثروعي بصياغة الخبر".



كندة علوش

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وكان قد فجر موقع جسر السورى، مفاجأة كبرى، فى تفاصيل حوار مقتل لص على يد زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، زعم اقتحامه للمنزل عنوه فى محاولة سرقتهم، حيث أجرت الصحيفة السورية حوارًا مع عائلة القتيل الذى تم إطلاق النيران عليه من قبل فادى الهاشم، والتى أكدوا فيها أن فقيدهم " محمد حسن الموسى، ومواليده 1989" لم يكن لصًا بل عمل لدى الفنانة اللبنانية "جناينى وفنى صيانة" لفترة طويلة، ولديه مستحقات متأخرة لدى عائلة الفنانة لم يتحصل عليها، وهو ما اضطره انتظار زوج الفنانة بصحبه أفراد الأمن لمدة خمس ساعات قبل أن يقتحم الحديقة لمواجهة الدكتور فادى الهاشم.

يذكر أن عائلة الفنانة نانسى عجرم تعرضت أول أمس الأحد، إلى سطو مسلح من قبل شخص، وقام زوج نانسي بإطلاق النار وأرداه قتيلا كما كشفت مصادر لصحف لبنانية، أن القتيل أصيب بـ16 رصاصة وتبيّن لاحقًا أن السارق كان بحوزته مسدس غيرحقيقى لكن فادي الهاشم لم يدرك ذلك وقد أخلت جهات التحقيق سبيل زوج نانسي عجرم علي ذمة التحقيق