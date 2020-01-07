شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى: أتوقع نجاحًا كبيرًا لمسلسل "بخط اليد" لأنه مكتوب بحرفية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة إيمان العاصى أن تعليقات الجمهور على الحلقات الأولى من مسلسل "بخط اليد" جاءت إيجابية، متوقعة تعلق الجمهور بالعمل لأن أحداثه كتبت بحرفية شديدة والتنفيذ فيه إبداع.

وأضافت "العاصى" إنها راضية بردود الفعل الأولية على المسلسل خاصة إنها تلقت العديد من الاشادات من المشاهدين والنجوم بعد عرض المسلسل وإنهالت عليها عبارات التهانى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت إلى أن الشخصية التى تجسدها مختلفة عما قدمته، لافتة إلى أنها متحمسة جدا لقضية التفكك الأسرى وضحاياه من الأطفال التى يناقشها المسلسل.

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وتابعت "العاصى" بأنها تجسد شخصية "جيهان" ربة منزل متزوجة، تتعرض للعديد من المشكلات فى حياتها اليومية، وتعانى من حالة نفسية تظهر من خلال طريقة تعاملها مع زوجها، أبنائها، والمحيطين بها.

ويذكر أن مسلسل بخط اليد، الذى بدأ عرضه يوم السبت الماضى عبر قناة Dmc يعود إلى نوعية الأعمال الطويلة، والتى يصل عدد حلقاته لـ 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول عدة قضايا اجتماعية مستوحاة من الحياة، وينتج عنها العديد من المشكلات التى يناقشها العمل ويحاول أبطاله إيحاد حلول لها.

ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد رزق، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل.