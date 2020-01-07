شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدي تعود من امستردام وتستأنف تصوير مسلسلها "اطمنى" مع يسرا اللوزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عادت الفنانة رشا مهدى من مدينة امستردام ، بعد قضاء أجازة أعياد الكريسماس بصحبة زوجها ، حيث تعود لاستئناف تصوير مسلسل "اطمنى" اليوم الثلاثاء 7 يناير، الذى تجسد من خلاله شخصية جديدة ومحورية، وكانت رشا مهدى قد انتهت من تصوير نصف مشاهدها فى مسلسل "اطمنى" تأليف أحمد صبحى، وإخراج أحمد يسرى والمقررعرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث صورت مشاهدها فى أكثر من ديكور ما بين الاستديوهات والفيلات بأكتوبر وعلى طريق مصراسكندرية الصحراوى، على أن تنتهى من كافة مشاهدها خلال شهر يناير المقبل.

"اطمني" من نوعية أعمال الـ60 حلقة يشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدى، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، يتضمن المسلسل 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسرالأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.

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وفى سياق آخر، تدرس رشا مهدى أكثر من سيناريو، وتفاضل بينهم حتى تستقر على أحدهم لتقديمه فى رمضان المقبل، خاصة أن رشا من الفنانات اللاتى يتمتعن بموهبة كبيرة، وشكل مميز ومختلف يؤلها لتجسد أدوار مختلفة فى الدراما التليفزيونية، حيث من المقرر أن تعلن عن المسلسل الذى ستشارك فيه خلال الأيام المقبلة.

وتألقت رشا مهدى خلال الفترة الماضية، وظهرت بشكل مميز تشبه نجمات أوروبا، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى الماضى فى دورته الثالثة، بحضور نجوم الفن المصريين والعالميين، وتحدث الكثير من فساتينها وإطلالتها الجذابة خلال المهرجان، الذى تلقى اشادات كبيرة على مستوى التنظيم والإفلام المشاركة .

وغابت رشا مهدى عن المشاركة فى أى أعمال فنية العام الماضى لأسباب شخصية، بينما كان آخر أعمالها مسلسل "رمضان كريم" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2017، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك فى بطولته روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، كريم عفيفى وعدد كبيرمن الفنانين.