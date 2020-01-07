الموت يخطف شقيقة بيار رباط الشابّة

غيّب الموت شقيقة الإعلامي بيار رباط عن عمر 40 عاماً، حيث قضت الرّاحلة بأزمة قلبيّة خلال وجودها في منزلها في دبي.
ولم تصدر العائلة بعد بياناً بموعد الجنازة والدّفن.
وكان الزميل نيشان دير هاروتيونيان قد نشر مساء أمس على تويتر، تغريدة عن وفاة شقيقة إعلامي لبناني في دبي، إلا أنّه لم يعط المزيد من التفاصيل، وعاد وحذف التغريدة إذ انّ الخبر لم يكن قد أعلن حينها.
""الجميلة" تتقدّم بأحرّ التعازي من عائلة ربّاط، عسى أن يتغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته.
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