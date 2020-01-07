كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 02:54 مساءً - حرصت الفنانة الإماراتية أحلام خلال تواجدها مع زوجها مبارك الهاجري في رحلة استجمامية في فرنسا على زيارة طبيبها الخاص للعناية بجمالها وبنقاوة بشرتها.
وبجرأتها المعهودة، نشرت أحلام مقاطع فيديو عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام من داخل عيادة الطبيب التي وصفته بأنه “الافضل”، لافتة الى انه يقوم ببعض التعديلات التجميلية في الوجه وتبقى السيدة على طبيعتها وتحافظ على جمالها ورونقها.
وظهرت بعدها بشكل مختلف وبخدود منتفخة بعدما قام الطبيب بحقن وجهها بالبوتوكس، وعبرت احلام عن اعجابها بالنتيجة، لافتة الى انها لا تشعر بشيء بسبب البنج.
وكانت النجمة الاماراتية اثارت ضجة بعد ظهورها في مقطع فيديو بحلق في انفها، واعتبر البعض هذا الامر بالحركات الصبيانية التي لا تليق بها غير منتبهين إلى ان أحلام كانت تستخدم تطبيقاً يظهر النمش على وجهها والحلق في انفها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تخضع لتجميل بسيط يغير ملامحها.. شاهدوا كيف اصبحت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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