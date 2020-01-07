مصرية قتلت زوجها بسبب تصويره لها أثناء العلاقة الزوجية!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 02:54 مساءً - قامت سيدة مصرية بقتل زوجها بسبب محاولته تصويرها أثناء العلاقة الزوجية، لابتزازها حال طلبها الانفصال عنه. وفي التفاصيل، فقد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل موظف إلى المستشفى، مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض وبإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بما نسب إليها، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة القتيل تصويرها خلال العلاقة الزوجية، لابتزازها إذا طلبت الطلاق منه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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