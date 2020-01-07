تأجيل دفن قاسم سليماني بعد حادث التدافع

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 02:54 مساءً - قررت السلطات الايرانية تأجيل دفن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري بعد حادث تدافع اودي بحياة العشرات.
قال مير حسين كوليفاند، رئيس الجهاز الوطني للطوارئ الإيرانية: “للأسف.. 32 من مواطنينا فقدوا حياتهم حتى الآن على الطريق”، مضيفاً أن 190 مصابا نقلوا إلى المستشفيات.
وكان سليماني قد قُتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد يوم الجمعة، وقُتل في نفس الضربة عدد من كبار الضباط الإيرانيين ومسؤولي الحشد الشعبي العراقي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.
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