فتاة تتعرض لحادث مأساوي بسبب ” سيلفي ” مع النمر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 02:54 مساءً - نشرت صحيفة ” إيه إم ” المكسيكية تفاصيل الحاادث المأساوي الذي تعرضت له فتاة شابة تدعى ” ناعومي روزاس ” تبلغ من العممر 30 عاما أثناء تواجدها في حديقة حيوان بولاية ” فيراكروز ” جنوب شرقي المكسيك .

حيث حاولت ناعومي التقاط صورة سيلفي مع نمر للذكرى ويبدو إنها اقتربت أكثر من اللازم من القفص الموجود به النمر مما دفعه إلى شن هجوم مفاجئ عليها .

فقام النمر بنهش ذراعها وأصابها في وجهها .. فيما هب بعض من زوار الحديقة لمساعدتها وسحبها بعيدا عن القفص لتتلقى الإسعافات الأولية قبل نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة ومهددة بفقدان ذراعها .

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فوفقا لتقارير صحفية محلية أن النمر قطع أوتارا رئيسية في ذراع ناعومي الأيمن .. ويقول الأطباء إنهم قد يكونون مضطرين لاستئصاله .

وكانت إدارة الحديقة قد وافقت على دفع تكاليف علاج ناعومي حيث أن الحيوان شن هجومه من داخل القفص مما يشير إلى خلل في نظام تأمين الزوار .. إلا أن الممثل القانوني للحديقة قال أن قواعد الحديقة تمنع الزوار من وضع أيديهم داخل الأقفاص للمس أو إطعام الحيوانات وأن الحيوان تصرف وفقا لغرائزه الطبيعية .