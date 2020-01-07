شاهدوا.. سحب جواز سفر دنيا بطمة وشقيقتها بسبب تورطهما في قضايا “ابتزاز المشاهير”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 02:54 مساءً - قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة بسبب تورطها في عمليات ابتزاز وفضائح المشاهير، ما زالت مادة دسمة يتناقلها الجمهور.

فقد أشار موقع “هسبريس” المغربي إلى أنه بعد صدور منع مغادرة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام الاراضي المغربية، تمّ رفع قيمة الكفالة المادية من 30 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم، نحو 60 ألف دولار أميركي.

ورفع الكفالة المالية لابتسام، شقيقة دنيا إلى 30 ألف دولار أمريكي

وذكر الموقع أنه تم سحب سحب جواز سفرهما، وقررت المحكمة الابتدائية في مراكش عقد أول جلسة للتحقيق معهما.

كشفت المحامية مريم الإدريسي عن رأيها بخصوص الرفع من الكفالة في حق دنيا بطمة ومنعها من السفر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجريمة الإلكترونية جد خطيرة.







