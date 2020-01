السلطات الأسترالية توقف حملة كيلي مينوج الإعلانية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أصدرت هيئة السياحة الأسترالية، قرارا بوقف الحملة الإعلانية الخاصة بالسياحة والتي تقدمها النجمة والمطربة الأسترالية كيلي مينوج، البالغة من العمر 51 عاما، منذ فترة قليلة.

وبحسب موقع فني عالمي فقد تم إيقاف الحملة الإعلانية للنجمة كيلي مينوج، بشكل مؤقت، وذلك وسط الدمار الذي أحدثته أزمة حرائق الغابات في أستراليا، والتي تم بث مشاهدها عبروسائل الإعلام الشهيرة إلى الملايين الذين اصيبوا بحالة من الرعب والهلع حول العالم، وقد تم بث الحملة الإعلانية على الجماهير البريطانية قبل خطاب الملكة مباشرة في يوم عيد الميلاد.

ومن المعروف أن كيلي مينوج، قد بدأت حياتها المهنية عام 1979 واستطاعت بفضل موهبتها الجارفة أن تحقق شعبيه هائلة حول العالم، وأصدرت خلال مسيرتها عدد من الألبومات ابتداء بألبوم كيلي الذي أصدر صيف 1988 وتصدر المركز الأول في المملكة المتحدة، و من أبرزلاغنيات التي قدمتها ومازالت عالقة في أذهان جمهورها ومن أبرزهم : ” better the devil you know ” و “ confide in me ” و ” the loco-motion ” و “ love at first sight ” ، و غيرهم .

ومن اصعب المراحل التي مرت بها كيلي مينوج كانت في منتصف جولة شو جيرل عام 2005، عندما أصيبت بالسرطان مما دعاها إلى توقيف ما تبقى من الجولة، بينما واصلت النجمة العالمية هذه الجولة بنسخة محدثة بعد شفائها من المرض نهاية 2006.

والجدير بالذكر أن المطربة الاسترالية كيلي ميونج، قد أصدرت كتاب جديد، يحمل عنوان «كيلي فاشون» يضم صور أغلب الملابس المميزة التي ارتدتها طوال مشوارها الفني لتحتفل بمرور ما يقرب من 25 عاما على احترافها الغناء.

ميونج أكدت أن الكتاب يوضح علاقاتها بالأشخاص الموهيين في عالم الأزياء، والتي ارتبطت بهم طوال مسيرتها الفنية.

الكتاب تم تنسيقه من قبل المخرج وليام بيكر الذي اخرج لها كثير من الأعمال ويضم الكتاب مقاطع مكتوبة من قبل دور الأزياء العالمية مثل «دولتشى أند غابانا» الايطالية التي ابتكرت ملابس مينوج فى جولة «أفروديت» الغنائية حول العالم في عام 2011، وضمت مشاهير المصممين مثل ستيلا مكارتنى، كريستيان لوبوتان.