رضوى الشربيني توجه رسالة لأصالة بعد إعلان انفصالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني رسالة للفنانة السورية أصالة، بعد أن أعلنت الأخيرة انفصالها الرسمي عن زوجها المخرج طارق العريان.

رضوى قالت في رسالتها لأصالة: “كل نهاية هى بدايه لمرحلة جديدة.. وأنا على يقين انها بداية موفقه بأذن الله لأنك قويه، طيبه، محاربه، عفويه، وحنونه”.

وأضافت: “لديك جمهور كبير يحبك ويحترمك ولديك عائله لا تستطيع العيش بدونك ونحن جميعا نحبك و ندعمك.. ولا تنسى يا حبيبتىً رب الخير لا يأتي الا بالخير #أصالة”.

وكانت أصالة قد نشرت صورة لها برفقة طارق العريان، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا”.

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وأضافت: “سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

وتفاعل متابعو أصالة مع منشورها بشكل كبير متمنين لها حياة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وكانت أصالة قد عانت خلال الفترة الأخيرة من العديد من الشائعات حول أسباب انفصالها عن زوجها طارق العريان، ومنها أن أسباب الانفصال هي خيانة طارق العريان لها مع فنانة شابة وهو الأمر الذي تم نفيه من قبل أصالة بشكل غير مباشر.

ورغم انتشار أخبار انفصالهما منذ شهور كثيرة إلا أن الطرفين لم يؤكدا ذلك الأمر.