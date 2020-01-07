شمس الكويتية تستعد لـ«شيزوفرينيا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد المطربة والنجمة شمس الكويتية، للتعاون مع الشاعر عبد الله حسن، في أغنية بألبومها الجديد تحمل عنوان” شيزوفرينيا”، من ألحان محمد عبد العظيم، حيث تم الانتهاء من تسجيل الأغنية، ويتم تصويرها على طريقة فيديو كليب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت شمس الكويتية، قد احتفلت بحفل غنائي ليلة رأس السنة في مدينة أربيل العراقية فى إطار الاحتفالات بالعام الجديد.

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وأوضحت شمس في تدوينات على موقع إنستجرام، أنها اختارت هذا الحفل رغم العروض الكثيرة من مختلف البلدان لإحياء حفل العام الجديد هناك وكشفت عن الأسباب التي دفعتها لإحياء هذا الحفل دون عن غيره.

وكتبت شمس : تعرض على حفلات كثيرة في كل أنحاء العالم الخارجي والعربي وعندما عرض علي إقامة حفل في العراق اخترت الغناء هناك بالرغم من كل اللي حاصل هناك، لأني اعشق جمهوري العراقي عشق موت.. ثانياً لأني حسيت ان أكثر انسان محتاج يفرح في الدنيا هو الانسان العراقي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عبد الله حسن أوبريت غنائي للعراق بعنوان “سلاما يا وطني العربي”، وهي من وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج وماستر محمد جودة، ومونتاج محمد عصام، ومخرج منفذ محمد حسام، وإخراج ياسر عصام، وشارك في الأوبريت عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد سعد، ومجد القاسم، ومحمود الشاعري، وحسن سلمان، وطه سليمان، وبمشاركة الفنانة حنان شوقي.