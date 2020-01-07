شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 أكدت معلومات للـLBCI اللبنانية أن "النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت الإفراج عن زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم.

ويأتي ذلك بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعاَ مشروعاَ عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.