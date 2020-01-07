بعد طلاق أصالة وطارق العريان.. نسرين طافش تدافع عن نفسها

خرجت الممثلة السورية نسرين طافش عن صمتها بعد سلسلة من الشائعات التي طالتها بشأن علاقة تجمعها بالمخرج المصري طارق العريان، ووقوفها وراء انفصاله عن زوجته المطربة السورية أصالة.

وغردت طافش عبر حسابها على موقع "تويتر": "الشائعة يؤلفها حاقد وينشرها أحمق، أما العاقل والراقي والمنجز والواعي فيعلم حق العلم أن الشائعة هي ضريبة النجاح".

وتابعت في أول رد فعل لها بعد ساعات من إعلان أصالة انفصالها عن العريان: "بطبعي صريحة وواضحة، ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن".





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وخرجت أصالة عن صمت استمر لأشهر عدة، لاحظ متابعوها خلاله تدهور حالتها النفسية وتوقعوا وجود خلافات مع زوجها، وأعلنت عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، الإثنين، خبر انفصالها عن طارق العريان بعد زواج دام أكثر من 13 عاما، إذ تزوجا 27 مارس/آذار 2006، ورزقا بالتوأم آدم وعلي عام 2011.

وكتبت أصالة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّا عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

وأضافت أصالة: "لطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

بينما لم يلتزم طارق العريان الصمت ورد عليها أيضا عبر "أنستقرام": "لسوء الحظ وصلنا للنهاية".



