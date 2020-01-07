بيار رباط يُفجع بوفاة شقيقته الشابة

فُجع مقدم البرامج الزميل بيار رباط بخبر وفاة شقيقته عن عمر 40 عاماً في دبي بعد تعرّضها لأزمة قلبية.

وعلمنا ان شقيقة بيار رباط، مطلقة تعيش في دبي مع ولديها، ومن المتوقع ان يتم انجاز كافة الاوراق لنقلها الى بيروت لدفنها في مدافن العائلة.

وفي تفاصيل الحادثة، علمنا أن شقيقة بيار وصلت الى النادي لممارسة الرياضة، فشعرت بألم شديد في معدتها، فسقطت على الارض وتوفيت بعد ان توقفت عضلة القلب عن العمل.

Advertisements

وكتب الاعلامي نيشان عبر حسابه على تويتر: “خبر وفاة شقيقة الزميل بيار رباط في عمر ال 40 خبر مُفجِع. أحرّ التعازي له ولأُسرَته. البقاء لله.”.

سنوافيكم بعد قليل بكافة التفاصيل.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من الزميل بيار رباط ومن عائلة الفقيدة.