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Jan 07, 2020
رصدت عدسات الكاميرات النجمة جنيفر أنيستون وهي تتوجه الى الحفلة التي تلت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب ليلة الأحد، حيث كان لافتاً توجه زوجها السابق النجم براد بيت الى نفس الحفلة وذلك بعدما وصفها بالصديقة الجيدة اثناء مروره على السجادة الحمراء في الحفل.
وكانت جنيفر قد لفتت الأنظار بعدما هتفت لبراد بيت أثناء تسلمه جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “Once Upon A Time In Hollywood”.
وكانت المياه قد عادت الى مجاريها بينهما، بعدما لبى براد بيت دعوة جنيفر انيستون لحضور عيد ميلادها منذ أشهر
نذكر ان جنيفر أنيستون التقت في عام 1998 ببراد بيت وتزوجا في عام 2000، انفصل الزوجان في عام 2005.
كما تزوجت جنيفر انيستون من الممثل والمخرج جاستن ثيرو ثم انفصلت عنه في عام 2016 بعد زواج استمر عامين.
اما براد بيت قد انفصل عن زوجته الممثلة انجلينا جولي عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء حفل جوائز جولدن جلوب، إين ذهبت جنيفر أنيستون وبراد بيت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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