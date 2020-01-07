القاضية عون قررت الافراج عن زوج النجمة نانسي عجرم

في تطور لقضية النجمة نانسي عجرم وزوجها د. فادي الهاشم الذي كان قد أوقف في مخفر قوى الأمن الداخلي في زوق مصبح، بعدما قتل السارق الذي دخل منزلهما بهدف السرقة.

وفي معلومات أوردتها محطة LBCI أن القاضية غادة عون قررت الإفراج عن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعاَ مشروعاَ عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.

وكان الدكتور فادي الهاشم قد نقل الى مستشفى الحياة، بعدما أوقف في مخفر قوى الأمن الداخلي في زوق مصبح، عقب أطلق النار على سارق من التابعية السورية تسلل ليلا الى فيلته في محلة “نيو سهيلة” بهدف السرقة وأرداه، وذلك بناءً على إشارة النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي كانت طلبت توقيف الهاشم لاستكمال التحقيق معه في ملابسات الجريمة، وسمحت عون بنقله بعد تدهور حالته النفسية.