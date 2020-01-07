السعودية "جوجو" تتزوج "مدنيا" من حبيبها الأمريكي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزواج سعودية من رجل أمريكي على الطريقة المدنية، وهي الطريقة المتبعة في الزواج في عدد من الدول والتي لا تعتمد على دين، ويلجأ إليها بعض الأشخاص في حال كانوا من ديانات مختلفة.
واتضح أن الفتاة التي تظهر في الفيديو هي سعودية الجنسية وتقيم في الولايات المتحدة وتطلق على نفسها اسم "جوجو"، وكانت أعلنت عن علاقتها بالشاب الأمريكي عبر إنستغرام في شهر ديسمبر الماضي، وكشفت أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على "توأم روحها" كما وصفته.
ونشرت السعودية "جوجو" عددا من الصور التي جمعتها بخطيبها الأمريكي، كما نشرت صورا من حفل الزفاف الذي اختارت أن ترتدي فيه فستانا أبيض قصيرا جدا ومفتوحا من ناحية الأكتاف والصدر.
كما شاركت جمهورها فيديو تبادلها الوعود بينها وبين عريسها قبل ما يقارب الـ 7 أيام، ليتم تداوله خلال الساعات الماضية بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثاره، لا سيما أنها تزوجت على الطريقة المدنية؛ ما يعني أن عريسها بقي على ديانته ولم يغيرها من أجل الارتباط الشرعي.
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Hello instagram, I’m here to announce something, it’s my turn to be happy, I’m in love, I found my soulmate, I’m incredibly thankful it always makes me slightly teary eyed when I start to say it think it or write it, how lucky am I? I’m so happy I have never been this happy before, it even hurts! it’s crazy how this universe works!! I dreamed of this love for so long, I knew it’s existing, but I didn’t know if I’m going to find it. he is so real, honest and he’s doing everything to make me happy. we’re so different, came from different ethnicity and different religions beliefs, but we’re so similar, our souls met long before our eyes and nothing else matters. my dream came true and he put a ring on my finger, we’re engaged, and he is the soul that I treasure the most. مرحبا انستغرام أنا هنا لأعلن شيئًا ما ، جاء دوري لأكون سعيدة ، أنا في حالة حب ، لقد وجدت رفيقي في الحياة ، وأنا ممتنة بشكل لا يصدق، دائما تغرق عيناي بالدموع عندما أبدأ في الكلام عن حبنا او التفكير فيه أو كتابتة ، كم انا محظوظة! أنا سعيدة جدًا كما لم أكن من قبل ، حتى ان هذه السعاده احيانا تؤلم! من الجنون كيف يعمل هذا الكون !! حلمت بهذا الحب لفترة طويلة ، كنت أعرف أنه موجود ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأجده. هو شخص حقيقي وصادق ويعمل كل شيء ليجعلني سعيدة. لقد تحقق حلمي ووضع خاتما على إصبعي ، فنحن مخطوبان ، وهو الروح التي أقدرها أكثر من غيرها.View this post on Instagram
Hello instagram, I’m here to announce something, it’s my turn to be happy, I’m in love, I found my soulmate, I’m incredibly thankful it always makes me slightly teary eyed when I start to say it think it or write it, how lucky am I? I’m so happy I have never been this happy before, it even hurts! it’s crazy how this universe works!! I dreamed of this love for so long, I knew it’s existing, but I didn’t know if I’m going to find it. he is so real, honest and he’s doing everything to make me happy. we’re so different, came from different ethnicity and different religions beliefs, but we’re so similar, our souls met long before our eyes and nothing else matters. my dream came true and he put a ring on my finger, we’re engaged, and he is the soul that I treasure the most. مرحبا انستغرام أنا هنا لأعلن شيئًا ما ، جاء دوري لأكون سعيدة ، أنا في حالة حب ، لقد وجدت رفيقي في الحياة ، وأنا ممتنة بشكل لا يصدق، دائما تغرق عيناي بالدموع عندما أبدأ في الكلام عن حبنا او التفكير فيه أو كتابتة ، كم انا محظوظة! أنا سعيدة جدًا كما لم أكن من قبل ، حتى ان هذه السعاده احيانا تؤلم! من الجنون كيف يعمل هذا الكون !! حلمت بهذا الحب لفترة طويلة ، كنت أعرف أنه موجود ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأجده. هو شخص حقيقي وصادق ويعمل كل شيء ليجعلني سعيدة. لقد تحقق حلمي ووضع خاتما على إصبعي ، فنحن مخطوبان ، وهو الروح التي أقدرها أكثر من غيرها.View this post on Instagram
Hello instagram, I’m here to announce something, it’s my turn to be happy, I’m in love, I found my soulmate, I’m incredibly thankful it always makes me slightly teary eyed when I start to say it think it or write it, how lucky am I? I’m so happy I have never been this happy before, it even hurts! it’s crazy how this universe works!! I dreamed of this love for so long, I knew it’s existing, but I didn’t know if I’m going to find it. he is so real, honest and he’s doing everything to make me happy. we’re so different, came from different ethnicity and different religions beliefs, but we’re so similar, our souls met long before our eyes and nothing else matters. my dream came true and he put a ring on my finger, we’re engaged, and he is the soul that I treasure the most. مرحبا انستغرام أنا هنا لأعلن شيئًا ما ، جاء دوري لأكون سعيدة ، أنا في حالة حب ، لقد وجدت رفيقي في الحياة ، وأنا ممتنة بشكل لا يصدق، دائما تغرق عيناي بالدموع عندما أبدأ في الكلام عن حبنا او التفكير فيه أو كتابتة ، كم انا محظوظة! أنا سعيدة جدًا كما لم أكن من قبل ، حتى ان هذه السعاده احيانا تؤلم! من الجنون كيف يعمل هذا الكون !! حلمت بهذا الحب لفترة طويلة ، كنت أعرف أنه موجود ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأجده. هو شخص حقيقي وصادق ويعمل كل شيء ليجعلني سعيدة. لقد تحقق حلمي ووضع خاتما على إصبعي ، فنحن مخطوبان ، وهو الروح التي أقدرها أكثر من غيرها.
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Hello instagram, I’m here to announce something, it’s my turn to be happy, I’m in love, I found my soulmate, I’m incredibly thankful it always makes me slightly teary eyed when I start to say it think it or write it, how lucky am I? I’m so happy I have never been this happy before, it even hurts! it’s crazy how this universe works!! I dreamed of this love for so long, I knew it’s existing, but I didn’t know if I’m going to find it. he is so real, honest and he’s doing everything to make me happy. we’re so different, came from different ethnicity and different religions beliefs, but we’re so similar, our souls met long before our eyes and nothing else matters. my dream came true and he put a ring on my finger, we’re engaged, and he is the soul that I treasure the most. مرحبا انستغرام أنا هنا لأعلن شيئًا ما ، جاء دوري لأكون سعيدة ، أنا في حالة حب ، لقد وجدت رفيقي في الحياة ، وأنا ممتنة بشكل لا يصدق، دائما تغرق عيناي بالدموع عندما أبدأ في الكلام عن حبنا او التفكير فيه أو كتابتة ، كم انا محظوظة! أنا سعيدة جدًا كما لم أكن من قبل ، حتى ان هذه السعاده احيانا تؤلم! من الجنون كيف يعمل هذا الكون !! حلمت بهذا الحب لفترة طويلة ، كنت أعرف أنه موجود ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأجده. هو شخص حقيقي وصادق ويعمل كل شيء ليجعلني سعيدة. لقد تحقق حلمي ووضع خاتما على إصبعي ، فنحن مخطوبان ، وهو الروح التي أقدرها أكثر من غيرها.
A post shared by JoJo (@itsreal_jojo) on Dec 28, 2019 at 6:39am PST
وتعرضت الفتاة السعودية لهجوم كبير بسبب زواجها من شخص مختلف عن ديانتها، معتبرين ان هذا الزواج غير شرعي، كما هاجمها الكثيرون بسبب صورها الرومانسية مع عريسها، بالإضافة لملابسها الجريئة جدا والتي كشفت عن جسدها بحسب تعليقاتهم.
فيما تضامن عدد قليل مع السعودية "جوجو"، مؤكدين أن قرار زواجها هو حرية شخصية ولا يحق لأي شخص التدخل به، وأنه يحق لها اختيار عريسها والطريقة التي ستتزوج بها، هذا وتغزل عدد من متابعي جوجو بجمالها، وجرأتها وعدم اكتراثها بالأراء والتعليقات التي انتشرت حولها.
وانتشرت مؤخرا ظاهرة زواج الفتيات الخليجيات من أجانب بشكل كبير، وأثارت هذه الظاهرة حالة من الجدل والتساؤلات، خاصة أنها جديدة على المجتمع الخليجي بشكل خاص.
وكانت أخرها زواج الرياضية الكويتية شهد الحوال من شاب إيطالي، إلا أن المختلف بزفاف الحوال هو تأكيدها بأنها تزوجت على الطريقة الشرعية الإسلامية بعد اعتناق زوجها للإسلام وطلبها من أهلها بشكل رسمي وتقليدي.
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