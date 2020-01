السعودية "جوجو" تتزوج "مدنيا" من حبيبها الأمريكي

View this post on Instagram

Hello instagram, I’m here to announce something, it’s my turn to be happy, I’m in love, I found my soulmate, I’m incredibly thankful it always makes me slightly teary eyed when I start to say it think it or write it, how lucky am I? I’m so happy I have never been this happy before, it even hurts! it’s crazy how this universe works!! I dreamed of this love for so long, I knew it’s existing, but I didn’t know if I’m going to find it. he is so real, honest and he’s doing everything to make me happy. we’re so different, came from different ethnicity and different religions beliefs, but we’re so similar, our souls met long before our eyes and nothing else matters. my dream came true and he put a ring on my finger, we’re engaged, and he is the soul that I treasure the most. مرحبا انستغرام أنا هنا لأعلن شيئًا ما ، جاء دوري لأكون سعيدة ، أنا في حالة حب ، لقد وجدت رفيقي في الحياة ، وأنا ممتنة بشكل لا يصدق، دائما تغرق عيناي بالدموع عندما أبدأ في الكلام عن حبنا او التفكير فيه أو كتابتة ، كم انا محظوظة! أنا سعيدة جدًا كما لم أكن من قبل ، حتى ان هذه السعاده احيانا تؤلم! من الجنون كيف يعمل هذا الكون !! حلمت بهذا الحب لفترة طويلة ، كنت أعرف أنه موجود ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأجده. هو شخص حقيقي وصادق ويعمل كل شيء ليجعلني سعيدة. لقد تحقق حلمي ووضع خاتما على إصبعي ، فنحن مخطوبان ، وهو الروح التي أقدرها أكثر من غيرها.