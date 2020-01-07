السعودية "جوجو" تتزوج "مدنيا" من حبيبها الأمريكي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزواج سعودية من رجل أمريكي على الطريقة المدنية، وهي الطريقة المتبعة في الزواج في عدد من الدول والتي لا تعتمد على دين، ويلجأ إليها بعض الأشخاص في حال كانوا من ديانات مختلفة.

واتضح أن الفتاة التي تظهر في الفيديو هي سعودية الجنسية وتقيم في الولايات المتحدة وتطلق على نفسها اسم "جوجو"، وكانت أعلنت عن علاقتها بالشاب الأمريكي عبر إنستغرام في شهر ديسمبر الماضي، وكشفت أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على "توأم روحها" كما وصفته.

ونشرت السعودية "جوجو" عددا من الصور التي جمعتها بخطيبها الأمريكي، كما نشرت صورا من حفل الزفاف الذي اختارت أن ترتدي فيه فستانا أبيض قصيرا جدا ومفتوحا من ناحية الأكتاف والصدر.

كما شاركت جمهورها فيديو تبادلها الوعود بينها وبين عريسها قبل ما يقارب الـ 7 أيام، ليتم تداوله خلال الساعات الماضية بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثاره، لا سيما أنها تزوجت على الطريقة المدنية؛ ما يعني أن عريسها بقي على ديانته ولم يغيرها من أجل الارتباط الشرعي.

وتعرضت الفتاة السعودية لهجوم كبير بسبب زواجها من شخص مختلف عن ديانتها، معتبرين ان هذا الزواج غير شرعي، كما هاجمها الكثيرون بسبب صورها الرومانسية مع عريسها، بالإضافة لملابسها الجريئة جدا والتي كشفت عن جسدها بحسب تعليقاتهم.

فيما تضامن عدد قليل مع السعودية "جوجو"، مؤكدين أن قرار زواجها هو حرية شخصية ولا يحق لأي شخص التدخل به، وأنه يحق لها اختيار عريسها والطريقة التي ستتزوج بها، هذا وتغزل عدد من متابعي جوجو بجمالها، وجرأتها وعدم اكتراثها بالأراء والتعليقات التي انتشرت حولها.

وانتشرت مؤخرا ظاهرة زواج الفتيات الخليجيات من أجانب بشكل كبير، وأثارت هذه الظاهرة حالة من الجدل والتساؤلات، خاصة أنها جديدة على المجتمع الخليجي بشكل خاص.

وكانت أخرها زواج الرياضية الكويتية شهد الحوال من شاب إيطالي، إلا أن المختلف بزفاف الحوال هو تأكيدها بأنها تزوجت على الطريقة الشرعية الإسلامية بعد اعتناق زوجها للإسلام وطلبها من أهلها بشكل رسمي وتقليدي.