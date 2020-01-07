كيف حدث الطلاق بين أصالة وطارق العريان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت أخبار طلاق أصالة نصري من زوجها طارق العريان صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية في الفترة الأخيرة.

على مدى أشهر طويلة، كان يلمح الثنائي إلى أن هنالك خلافات موجودة بينهما ولكن الانفصال لم يحصل، خصوصا تلميحات أصالة على المسرح.

لكن النجمة السورية أصالة خرجت يوم الاثنين الـ 6 من يناير، لتؤكد خبر طلاقها من المخرج طارق العريان الذي ارتبطت به عام 2016.

واكتفت أصالة في منشور عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، بوصف زوجها السابق بـ"أبو أولادي"، وكتبت: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

وأضافت أصالة: "كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرف، وسأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي".

وبحسب مصادر مقربة من أصالة، فإن طلاق أصالة والعريان وقع منذ حوالي شهر بشكل رسمي في السفارة الأميركية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن أصالة تعيش بمفردها منذ حوالي 6 أشهر في إحدى الضواحي الشهيرة بالقاهرة بصحبة أولادها شام وخالد وعلي وآدم وشقيقها أنس الذي لم يفارقها منذ بداية أزمتها، ويقدم لها الدعم في محنتها.

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وأضافت المصادر المقربة من النجمة السورية أن الطلاق وقع بهدوء شديد من حيث النواحي المادية والتسويات المتعلقة بالحضانة بين الطرفين.

لم يتم إعلان سبب الطلاق، ومازال غير واضح وسط تردد أقاويل كثيرة في الآونة الأخيرة من المتابعين، بشأن ارتباط زوج أصالة السابق بامرأة أخرى.

وهذه الأخبار خمنها الجمهور بسبب الحالة التي تعيشها أصالة، ومنشوراتها الدائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الخيانة والغدر والصدمات.

وحذفت أصالة صور طليقها طارق العريان بالكامل عبر كل حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى أنها ألغت متابعتها له.

يذكر أن أصالة تزوجت من طارق العريان عام 2006 بعد قصة حب تردد أنها بدأت بعد أن تعاونت معه في عدة كليبات غنائية أولها "يا مجنون مش أنا ليلى"، ووقع الإعجاب بينهما.