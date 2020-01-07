شكرا لقرائتكم هذا ما قاله الفنان عبادي الجوهر في ليلة "عباديات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحدى عشاق الطرب برد شتاء الرياض، ليتوافدوا منذ وقت مبكر على مسرح أبو بكر سالم، لحضور حفلة الفنان عبادي الجوهر، الذي قال حين اعتلى خشبة المسرح: "كل ما نحن عليه اليوم، بفضل الله عز وجل ثم بفضل خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين، صاحب رؤية 2030، أما تكريمي هذه الليلة، فهناك الكثير ممن يستحق الشكر، وعلى رأسها هيئة الترفيه ممثلة برئيسها المستشار تركي آل الشيخ، والأخ محمد زكي حسنين، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، وأما التكريم الكبير لي هو حضوركم، وطوال مسيرة 50 سنة احترمت آذانكم، وأنتم من أوصلتموني لهذه المرحلة، وشجعتموني على ذلك، فألف شكر لكم جميعاً".

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وقدم الفنان عبادي الجوهر روائعه الغنائية والموسيقية، وتغنى بـ"المزهرية، اختفت، معاد هو بجاي، عطشان، ...." وغيرها من الأغاني، في حين شاركت الفنانة أصالة نصري بأغنية "قد الحروف، عيونك آخر أمالي"، مقدمة شكرها للفنان عبادي الجوهر على كل ما يقدمه، واعتزازها وفخرها بالمشاركة مع قامة فنية عربية كبيرة، كما شارك الفنان رابح صقر وسط تفاعل الجمهور.

وتضمنت ليلة عباديات مشاركة أشهر عازفي العود، مقدمين حزمة من روائع أغاني الجوهر، بمشاركة الفنان اليمني أحمد فتحي.