دومنيك حوراني في أحدث جلسة تصوير بماسبة "عيد ميلاد مجيد"

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، عبر حسابها بموقع "انستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وظهرت دومينيك في الجلسة بإطلالة سوداء يتخللها الأحمر، وعلقت: "عيد غطاس مبارك عليكم، وميلاد مجيد لأخواتنا الطوائف اللي عيدها اليوم".

يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "يا عريس"، وشاركها في غنائه الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.

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