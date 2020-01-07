منة حسين فهمي تهنئ غادة رجب بزفافها

هنأت منة حسين فهمي، صديقتها الفنانة غادة رجب، بزفافها على الشاعر عبدالله حسن، والذي أقيم مساء أمس الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى.

ونشرت "منة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور من حفل الزفاف، ظهرت فيها برفقة العروسين، وبرفقة والدتها النجمة ميرفت أمين، وعلقت: "ألف مبروك لأحلى غادة".

واحتفلت غادة رجب أمس بزفافها على الشاعر عبدالله حسن، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم إلهام شاهين، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، وآخرون.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

الفنانة رجاء الجداوي تهنئ الفنانة غادة رجب بمناسبة حفل زفافها

غادة رجب ضيفة هشام عباس ببرنامج شريط كوكتيل