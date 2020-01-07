كندة علوش توجه رسالة مؤثرة للمطربة أصالة بعد طلاقها من طارق العريان

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة للمطربة أصالة بعد إعلان خبر انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان، من خلال خاصية STORY بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وقالت كندة: "الله يسعد قلبك و يقويكى و يزيدك فوق نجاحك نجاح و يديم عليكى محبة الناس." وأعلنت أصالة صباح أمس من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

ونشرت أصالة صورة تجمعها بزوجها السابق، وعلقت عليها " صباح الخير .. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

وأضافت أصالة نصري: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره أصاله".

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