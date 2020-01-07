الفنانة هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي بإطلالة عصرية أنيقة بملابس سوداء

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، صورا للفنانة هنا الزاهد خلال الاحتفال بعيد ميلادها برفقة زوجها أحمد فهمي وشقيقه الفنان كريم فهمى وزوجته بالإضافة إلى مجموعة من الأصدقاء. تألقت هنا الزاهد في حفل عيد ميلادها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيب جلد قصيرة باللون الأسود ونسقت معها بلوزة بأكمام طويلة من نفس اللون، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، مما منحها إطلالة عصرية أنيقة.

واعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها. وتألقت زوجة الفنان كريم فهمى بإطلالة عصرية أنيقة فى حفل عيد ميلاد هنا الزاهد، حيث ظهرت بفستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأسود، ونسقت معه حزام حول الخصر، وارتدت هاف بوت ذا كعب عالى.

واعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

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