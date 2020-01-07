إصابة المغربية دنيا بطمة بانهيار عصبي بعد منعها من السفر

ذكرت مواقع مغربية أن الفنانة دنيا بطمة أصيبت بانهيار عصبي حاد بعد منعها من السفر إلى البحرين، ورفضت الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم استدعاء طبيب إلى منزلها لتلقي العلاج اللازم. وقام محمد الترك زوج دنيا بالتضامن معها وإلغاء سفره ليبقى إلى جانبها في المغرب .يذكر أن السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، منعت الفنانة المغربية دنيا بطمة من مغادرة الأراضي المغربية، بسبب تورطها في قضايا ابتزاز وفضائح جنسية.



وكانت بطمة تستعدّ للسفر إلى البحرين برفقة زوجها محمد الترك، بعد أن قرّر قاضي التحقيق إطلاق سراحها واستكمال التحقيق معها، ولم يُصدِر حينها قراراً بمنع سفرها، ولكن النيابة العامة طعنت في الحكم وأصدرت قراراً يمنعها من مغادرة الحدود المغربية.

قد يهمك ايضاً:

دنيا بطمة تؤكد أن عبد القادر مطاع حيٌّ يُرزق

دنيا بطمة تقابل جمهورها في السعودية