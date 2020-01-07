الإفراج عن زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم

أفادت تقارير لبنانية بأنه تم الإفراج اليوم، الثلاثاء، عن فادي الهاشم، زوج المطربة نانسي عجرم، بعد احتجازه لقتل سوري تسلل لمنزله ليلا وروع أسرته. وقررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الإفراج عن زوج المطربة اللبنانية بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها أن ما قام به كان دفاعا مشروعا عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.

كان "صدى البلد" ذكر أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى مستشفى الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية. وأكدت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أن القاضية غادة غون اتخذت هذا القرار، بسبب سوء الحالة النفسية للدكتور فادي الهاشم نتيجة الحادث الذى تعرض له ليلة أمس، وقتله أحد اللصوص الذي اقتحم فيلته، بغرض السرقة.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، بعد اشتباك مسلح. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجه بنفس السلاح وقام بقتل اللص.

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