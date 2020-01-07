القاضية عون تُقرر إخلاء سبيل زوج نانسي عجرم









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تخلية سبيل زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم وذلك بعدما استمعت الى إفادته في إطار التوسع بالتحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في منزله وأدت الى مقتل الشخص الذي تسلل إلى المنزل بهدف السرقة.

وكان "الهاشم" قد أوقف منذ ظهر الأحد الماضي احترازيا للتحقيق بالواقعة، وتعرّض لأزمة صحية بارتفاع ضغط الدم أثناء التحقيق بنتيجة الحالة العصيبة التي مرّ بها، ما استدعى نقله للمستشفى. علماً أن العديد من الشائعات قد أحاطت الحادثة وبينها أن الشاب الذي قُتِلَ في الفيلا كان عاملاً فيها. وهو ما نفاه محام العائلة في حديثٍ عبر تلفزيون الجديد.



وكان العديد من الفنانين قد تضامنوا مع الهاشم وزوجته وبينهم رامي عياش الذي هنأهما بالسلامة وهيفا وهبي الي غرّدت "ألف حمدلله على سلامتك حبيبتي @NancyAjram

انتي وعيلتك وزوجك البطل. يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان!"