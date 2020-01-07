شكرا لقرائتكم خبر عن وقف حملة كيلي مينوج الإعلانية بسبب حرائق الغابات في استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اوقفت هيئة السياحة الأسترالية الحملة الإعلانية الخاصة بالسياحة والتي قدمتها النجمة العالمية كيلي مينوج ذات الـ ( 51 عاما ) و يرجع ذلك القرار لحرائق الغابات .



كيلي مينوج

و حسب موقع " ABC " أن إيقاف الحملة الإعلانية للنجمة كيلي مينوج جاءت بشكل مؤقت وسط الدمار الذي أحدثته أزمة حرائق الغابات في أستراليا، والتي تم بث مشاهدها عبروسائل الإعلام الشهيرة إلى الملايين الذين اصيبوا بحالة من المرعب والهلع حول العالم، وقد تم بث الحملة الإعلانية على الجماهير البريطانية قبل خطاب الملكة مباشرة في يوم عيد الميلاد .



النجمة كيلي مينوج

يذكر أن كيلي مينوج بدأت حياتها المنية عام 1979 واستطاعت بفضل موهبتها الجارفة أن تحقق شعبيه هائلة حول العالم ، وأصدرت خلال مسيرتها عدد من الألبومات ابتداء بألبوم كايلي الذي أصدر صيف 1988 وتصدر المركز الأول في المملكة المتحدة، و من أبرزلاغنيات التي قدمتها ومازالت عالقة في أذهان جمهورها ومن أبرزهم : " better the devil you know " و " confide in me " و " the loco-motion " و " love at first sight " ، و غيرهم .

ومن اصعب المراحل التي مرت بها كيلي مينوج كانت في منتصف جولة شو جيرل عام 2005 أصيبت مينوج بالسرطان مما دعاها إلى توقيف ما تبقى من الجولة ، بينما واصلت كايلي هذه الجولة بنسخة محدثة بعد شفائها من المرض نهاية 2006.