شكرا لقرائتكم خبر عن الأغنية المفضلة لدى محمد رمضان وهو على متن الطائرة الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد رمضان، على توثيق رحلته لمدينة الغردقة، داخل الطائرة الخاصة التي يستقلها بصحبه شقيقه ومدير أعماله، عبر استوري جديد نشره بحسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وفي الخلفية الأغنية الوطنية الشهير للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ "بلدي يا بلدي".

وكشف النجم محمد رمضان، عن موعد حفله الغنائى القادم، والذى يعد أول حفلاته فى العام الجديد 2020، بعد حفله الأخير فى المغرب نهاية شهر ديسمبر الماضى، فيما يحيى الأسطورة حفل القادم فى مدينة دبى الإماراتية، والتى أعلن عنها فى مقطع فيديو مقتضب نشره عبر حسابه الشخصى على إنستجرام.

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لقطة من الفيديو

ويشار إلى أن النجم محمد رمضان، أطلق أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"، قبل 3 أيام، والتى حققت ما يزيد على 6 ملايين مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، الأغنية من إخراج محمد سامى، والذى طرحها تزامنا مع العام جديد، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة.

وأحيا محمد رمضان حفل غنائى فى المغرب، يوم الأحد 29 ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد، كما يجتمع مع المطرب المغربى سعد لمجرد لإحياء حفل غنائى فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقديمهما سوياً "أغنية "انساى" واقترابها من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وصور محمد رمضان الأيام الماضية عدد من مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك فى بطولته نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، ادوارد، عبد العزيز مخيون، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى، حيث توقف التصوير حالياً لتغيير الديكورات على أن يتم استئناف العمل مرة أخرى بعد أسبوعين.