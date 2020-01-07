شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك فى فيديو نادر مع بيل جيتس لإطلاق أول "XBOX" من 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم داوين جونسون الشهير بـ"ذا روك"، ذكرى إطلاق أول جهاز "XBOX" فى العالم عام 2001 أى منذ 18 سنة، خلال مشاركته لرجل الأعمال والملياردير الأمريكى بيل جيتس، فى حفل إطلاقه، لافتا أنه طلب منه مساعدته وأنه كان طموح فى تغيير عالم ألعاب الفيديو إلى الأبد وهذا ما حققه بالفعل.

ونشر ذا روك مقطع فيديو من حفل إطلاقه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "فى مثل هذا اليوم من عام 2001 ، طلب منى بيل مساعدتى فى إطلاق أول جهاز إكس بوكس فى العالم.. كان طموح بيل هو تغيير عالم ألعاب الفيديو إلى الأبد - وقد فعل ذلك تمامًا.

وتابع: "من دواعى سرورنا القول إنه بعد مرور سنوات، لا تزال علاقتى مع Microsoft قوية، حيث نواصل الشراكة لتجهيز XBox لإدخال السرور على مزيد من الأطفال.. وإن ما يميز بيل عن جدارة هو كرمه بقدر ما هو رائع. مع كل نجاحه المذهل الذى حققه فى نفسه، كرس حياته أيضًا للعمل الخيرى فى التعليم والصحة والفقر.. عبقرى حقيقي".

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ذا روك