- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك فى فيديو نادر مع بيل جيتس لإطلاق أول "XBOX" من 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم داوين جونسون الشهير بـ"ذا روك"، ذكرى إطلاق أول جهاز "XBOX" فى العالم عام 2001 أى منذ 18 سنة، خلال مشاركته لرجل الأعمال والملياردير الأمريكى بيل جيتس، فى حفل إطلاقه، لافتا أنه طلب منه مساعدته وأنه كان طموح فى تغيير عالم ألعاب الفيديو إلى الأبد وهذا ما حققه بالفعل.
ونشر ذا روك مقطع فيديو من حفل إطلاقه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "فى مثل هذا اليوم من عام 2001 ، طلب منى بيل مساعدتى فى إطلاق أول جهاز إكس بوكس فى العالم.. كان طموح بيل هو تغيير عالم ألعاب الفيديو إلى الأبد - وقد فعل ذلك تمامًا.
وتابع: "من دواعى سرورنا القول إنه بعد مرور سنوات، لا تزال علاقتى مع Microsoft قوية، حيث نواصل الشراكة لتجهيز XBox لإدخال السرور على مزيد من الأطفال.. وإن ما يميز بيل عن جدارة هو كرمه بقدر ما هو رائع. مع كل نجاحه المذهل الذى حققه فى نفسه، كرس حياته أيضًا للعمل الخيرى فى التعليم والصحة والفقر.. عبقرى حقيقي".
ذا روك
وفى سياق أخر يحضر النجم داوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" لفيلمه الجديد" Black Adam " بتدريبات شاقة نالت إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا، والمقرر عرضة فى 20 ديسمبر 20عاما 2021، وذلك بعد نجاح فيلمه Jumanji: The Next Level، حيث وصلت إيراداته إلى 489 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى وذلك منذ عرضه فى 13 ديسمبر الماضى بعدد من الدول العربية الأجنبية.
يذكر أنه قد وصلت إيرادات فيلم الأكشن والكوميديا Jumanji: The Next Level، إلى 489 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى وذلك منذ عرضه فى 13 ديسمبر الماضى بعدد من الدول العربية الأجنبية وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم الصخرة دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ذا روك فى فيديو نادر مع بيل جيتس لإطلاق أول "XBOX" من 18 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.