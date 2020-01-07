شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصل الغردقة لإحياء حفل أفضل لاعب فى إفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر ضمن اللجنة المنظمة لحفل أفضل لأعب فى إفريقيا 2019، أن الفنان محمد رمضان وصل لمطار الغردقة ظهر اليوم على متن طائرة خاصة لمطار الغردقة الدولى قادمة من مطار القاهرة، لإحياء حفل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا 2019، وتوجه فور وصوله لمحل إقامته بفندق سيتادل الباتروس بمنطقة سهل حشيش بمقر إقامة الحفل.

وأكد المصدر أن مطار الغردقة الدولى يستقبل ضيوف حفل أفضلا لاعب فى أفريقيا، بالورود، مرحبين بهم فى مدينة الغردقة، مؤكدا أن الحفل سيكون ترويجا سياحيا كبيرا للبحرالأحمر ومصر بشكل عام.

وكشف مصدر من ضمن المنظمين لحفل أحسن لاعب فى إفريقيا، أن الفنان محمد رمضان من المرجح أن يقدم إحدى الفقرات الفنية خلال الحفل، مؤكداً على أن هناك 3 فرق ستقوم بتقديم الحفل بينها واحدة مصرية.

وكان أكد رجل الأعمال، كامل أبو على، المستضيف لحفل جوائز الكاف بالغردقة، أن نجم منتخب الكاميرون ونادى برشلونة السابق صامويل أيتو سوف يقوم بتقديم الحفل ومعه المذيعة المغربية المشهورة فيروز الكروانى والمذيعة المصرية مريم أمين.

وأضاف أبو على فى بيان له، أن الحفل سوف يتضمن فقرات ترفيهية أستعراضية وغنائية، حيث تم إختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلاله، معربا عن أمله فى أن يعبر الحفل عن حضارة ورقى المصريين والأمن والأمان والاستقرار والتقدم الذى تشهده مصر حاليا على كافة المستويات، وأن الحدث سوف يليق باسم مصر وأنه جارى التجهيز لمفاجآت فى الافتتاح.

من جانبها أعلنت محافظة البحر الأحمر استعداد جميع أجهزتها وجمعية المستثمرين، للحفل ورفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للحدث الأفريقى الرياضى الأبرز حفل "الكاف للأفضل" فى أفريقيا لعام 2019، والذى يقام مساء اليوم بمنطقة سهل حشيش فى الغردقة .

وتوافد الضيوف والمدعوين على المدينة تمهيدا للمشاركة فى الحفل ويتنافس على الجائزة الأهم بالحفل وهى أفضل لاعب أفريقى للعام 2019 كل من الثلاثى الأشهر بالقارة السمراء المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى والجزائرى رياض محرز .

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وهناك حالة من الترقب عالميا لمن يفوز بالجائزة نظرًا للعطاء الرياضى المهم للثلاثى قاريًا ودوليًا بجانب عدة جوائز أخرى تتضمن أفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل لاعبة.

ويشهد الحفل الذى يقام لأول مرة بمصر حضورًا مكثفًا من أهم وأشهر الرياضيين فى أفريقيا والعالم وقد وصل إلى مدينة الغردقة رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم أحمد أحمد للوقوف على الاستعدادات النهائية للحفل بكافة تفاصيله .

وعقد أحمد أحمد عدة لقاءات بكامل أبو على لمراجعة تفاصيل الحفل، وأكد أحمد أحمد على ثقته فى نجاح حفل الأفضل بالغردقة بصورة غير مسبوقة .

وصول محمد رمضان لمطار الغردقة

استقبال محمد رمضان أثناء وصوله لمطار الغردقة