شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رامى إمام قال إيه لشقيقه محمد بعد طرح برومو "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المخرج رامي إمام شقيقه الفنان محمد إمام بعد طرح البرمو الرسمى لفيلمه الجديد "لص بغداد" ، والذى حقق أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحه بساعات قليلة، ونشر رامي البرومة عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا: "حقيقي إعلان مبهر وقوى وجديد ... إن شاء الله بالتوفيق لكل صناع الفيلم .. ربنا يكرمكم". وتصدر الفيلم تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث، بعد طرح البرومو الرسمى الخاص به، والذى حقق أكثر من مليون مشاهدة خلال 7 ساعات، وسيتم طرحه بدور العرض السينمائية يوم 22 من شهر يناير الحالى للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وسيطر على البرومو مشاهد الأكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية، كما لم يخلو البرومو من الكوميديا.



رامى إمام يهنئ شقيقه بالفيلم الجديد

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

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لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه.

وفى سياق آخر، يغيب محمد إمام عن الدراما فى شهررمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "هوجان" الذى شارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".