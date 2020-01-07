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صور نادرة للعملاق حمدى غيث مع زوجته وصالح سليم فى ذكرى ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حمدي غيث، المولود في قرية شلشلمون منيا القمح بالشرقية، في 7 يناير عام 1924، وهو واحد من عمالقة الفن في مصر الذين تركوا بصمة واضحة في مسيرة الفن المصري سواء المسرح أو السينما أو التليفزيون، ويعتبر شخيصة "ريتشارد قلب الاسد" من أبرز الشخصيات التي جسدها الفنان الراحل في فيلم الناصر صلاح الدين.

 

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درس في كلية الحقوق ثم درس بعدها في المعهد العالي للتمثيل، وكان من بين طلبة أول دفعة تخرجت من هذا المعهد، وواصل دراساته المسرحية في العاصمة الفرنسية باريس.

 

وانطلق في الخمسينيات عام 1954 إلى عالم السينما وكانت أول إطلالة له من خلال فيلم صراع في الوادي، كما جسد الكثير من الدرامية التى يغلب عليها الطابع الديني والتاريخي، مثل لا إله إلا الله و الفتوحات الإسلامية وزيزينيا والشهد والدموع، كما حصل على منصب نقيب السينمائين لأكثر من دورة.

 

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وعن صدمة حياته التي غيرت كل صفاته وجعلته يعيش في حزن دائم حتى وفاته، فهي صدمة مرض ووفاة شقيقه وابنه الروحي عبدالله، وبعد وفاة شقيقه عبدالله غيث استكمل دوره في مسلسل "المال والبنون" بعد إلحاح من المخرج الذي أكد له أنه لا أحد يستطيع إتقان الدور مثله، فوافق ولكن كان يعود من التصوير باكيًا ومتأثرًا بدرجة كبيرة، وظل على هذه الحال حتى لقى ربه ولحق بأخيه وابنه الروحي.

 

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وتوفى محمود حمدي الحسيني غيث في 7 مارس من عام 2006 إثر إصابته بفشل في الجهاز التنفسي لمدة عام كامل، عن عمر يناهز 82 عامًا.

 

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