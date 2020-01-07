شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى فى رحلة تسوق جديدة بعد مغامراتها مع الدلافين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نرمين الفقي، على مشاركة، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها من رحلة التسوق التي خاضتها مؤخراً داخل أحد المولات التجارية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، معلقة: "صباح الفل"، وسرعان ما تفاعل معها متابعوها الذين أبدو اعجابهم بالصور في التعليقات التي وصلت للمئات خلال دقائق قليلة.

ونشرت الفقي منذ أيام، جلسة تصوير جديدة لها، وهي تسبح مع دولفين الذي تبادل معها القبلات، فيما قالت النجمة فى تعليقها على الصور: "أنا وقعت فى غرام الدولفين.. الله على جمالهم".

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ورغم قلة أعمالها بالمقارنة ببنات جيلها من النجمات، إلا أن النجمة نرمين الفقى، أصبحت أكثر تفاعلا مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما "انستجرام"، حيث دائما ما تنشر صورها الخاصة، بصحبة أصدقائها، وبعض من مقاطع أعمال درامية قدمتها خلال مسيرتها الفنية، فضلا عن جلسات التصوير التى تتألق فيها.



نرمين الفقي

وشاركت نرمين الفقى فى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

وفى نوفمبر 2019، احتفلت الفنانة نرمين الفقى، بالانتهاء من تصوير الحكاية الأخيرة "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، وذلك بنشرها صور على حسابها الشخصى "فيس بوك" وعلقت عليها: "النهاردة كان آخر يوم تصوير حلقة ما يطلبه المستمعون من مسلسل نصيبى وقسمتى".