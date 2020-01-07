شكرا لقرائتكم خبر عن أفاق مسرحية يهدي دورته لسمير خفاجي ومرحلته النهائية تبدأ 22 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق يوم 22 يناير المرحلة النهائية والأخيرة لمهرجان "آفاق مسرحية" تحت اشراف المخرج هشام السنباطي بمشاركة وتنافس 14 عرضا مسرحيا وتستمر فعاليات وعروض المهرجان حتي يوم 28 يناير .

كانت قد بدأت المرحلة الاولي من الدورة السادسة من مهرجان آفاق مسرحية علي مسرح مركز افاق لتنمية المواهب بالقاهرة في شهر مارس 2019 وإقيمت المرحلة الأولي تحت عنوان " ملتقي العاصمة " ومن المقرر إن يتضمن المهرجان هذا العام مجموعة من الندوات سيعلن عنها قريبا .

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المخرج هشام السنباطي والمنتج سمير خفاجي

دورة هذا العام تقام تحت شعار "نحو مسرح عربي"بمشاركة ثلاثة وثلاثين عملاً تم اختيارها من أكثر من مئتي مسرحية خضعت للتنافس وتم تصفية تلك العروض أيضا لتصل الي 14 مسرحية فقط وتتوزّع العروض بين عدّة مسابقات ضمن فئات "مسرح الطفل"، و"العروض الطويلة"، و"العروض القصيرة"، و"المونودراما"، و"الديودراما"، و"المايم"، و"ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتمثّل ستّ محافظات هي: الإسكندرية والفيوم وأسيوط والجيزة والغربية إضافة إلى القاهرة.

المهرجان تنظمه مؤسسة " في عشق مصر " والدورة المقبلة مهداه الي روح الفنان الراحل والمنتج الكبير سمير خفاجي الذي أسس فرقة الفنانين المتحدين والتي قدمت روائع الاعمال للمسرح المصري والعربي .

الدورة السادسة من مهرجان "آفاق مسرحية" تقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وسيعلن خلال ايام تفاصيل المهرجان بالكامل وأسماء المكرمين ولجان التحكيم .