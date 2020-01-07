نجوم الفن يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل عدد من نجوم الفن، بعيد الميلاد المجيد، وهنأ عدد كبير منهم، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جمهورهم ومتابعيهم بأعياد الميلاد.
وكتبت صابرين عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة والعالم في سلام وسعادة ورخاء ومحبة ومساواة ورحمة".
بينما علق الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "السلام عليك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا، عيد ميلاد مجيد".
ونشر الفنان إدوارد، صورة للعائلة المقدسة، عبر حسابه الرسمي بتويتر، وعلق: "عيد ميلاد مجيد، كل سنة وإنتم طيبين".
كذلك نشر المخرج عمرو عرفة، صورة لرحلة العائلة المقدسة في مصر، وعلق: "عيد مجيد سعيد على أخواتي وأحبابي، وربنا يديم علينا المحبة".
كما نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة لشجرة الكريسماس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير، وعيد ميلاد مجيد".
كذلك نشرت مها أحمد، عبر إنستجرام، صورة للعائلة المقدسة، وعلقت: "كل سنة وإخواتنا المسيحيين طيبين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد".
وعلق الفنان سامح حسين، عبر حسابه بإنستجرام: "كل عام وأنتم بخير، عيد ميلاد مجيد".
ونشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها عبر إنستجرام، علقت عليها: "كل عيد وإحنا بخير، ومتجمعين ع الحب وراضيين وبصحة وسلام".
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