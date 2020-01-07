الإفراج عن زوج نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون، الإفراج عن دكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بعد الإطلاع على كاميرات المراقبة والأدلة التي بينت أن "الهاشم" قام بقتل اللص دفاعا عن أسرته.

ووفقا لموقع LBC اللبناني، قررت القاضية أن يتم متابعة التحقيق لدى قاضي تحقيق بجبل لبنان.

وكان فادي الهاشم قد قام بإطلاق الرصاص على شاب تسلل لمنزله تحت تهديد السلاح بغرض السرقة، في الساعات الأولى من صباح الأحد.